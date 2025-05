Inter Pedullà | Sucic Ok Henrique? L’OM deve vendere

Alfredo Pedullà, nel suo editoriale per SportItalia, fa luce sulla strategia dell'Inter nel calciomercato. L’esperto sottolinea l'urgenza di muoversi prima della finale di Champions, suggerendo che il club nerazzurro non può permettersi di attendere oltre per finalizzare le vendite, tra cui quella di un giocatore fondamentale come Henrique.

All’Interno del suo editoriale per SportItalia, Alfredo Pedullà ha analizzato la situazione legata al calciomercato dell’Inter e al finale di stagione dei nerazzurri. Secondo l’esperto di mercato l’Inter non deve aspettare il termine della stagione, quindi la finale di Champions, per iniziare a concludere i primi colpi. Il mercato non L'articolo Inter, Pedullà: “Sucic Ok. Henrique? L’OM deve vendere” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Pedullà: “Sucic Ok. Henrique? L’OM deve vendere”

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dal primo ottobre obbligo di green pass : Ecco chi deve averlo

È iniziato il conto alla rovescia per l'estensione dell'obbligo del green pass. Ma la resistenza anche all'interno della maggioranza è forte.