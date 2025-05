Inter-Lazio ultimi minuti da brivido | tutto si decide nel finale!

Nel prossimo atteso incontro di campionato, l'Inter sfiderà la Lazio in un match che promette emozioni e colpi di scena. Con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per raggiungere i loro obiettivi, ogni minuto sarà fondamentale. I precedenti scontri rivelano similitudini e rivalità, rendendo il finale dell'incontro ancora più avvincente e imprevedibile.

L’Inter affronterà la Lazio nel prossimo turno di campionato. Entrambe le squadre hanno dei punti di forza che sicuramente sfrutteranno per cercare di raggiungere i rispettivi obiettivi. SIMILITUDINI – L’Inter, nonostante il punto di svantaggio rispetto al Napoli, che guida da sola la classifica di Serie A, è ancora in corsa per lo scudetto. Domenica prossima, alle ore 20.45, i nerazzurri affronteranno la Lazio di Marco Baroni. È una sfida delicata che si presenta alla giornata numero 37, la penultima, dove i campioni d’Italia vogliono ancora affermarsi come tali mentre i biancocelesti lotterà fino alla fine per ottenere un posto in Champions League. Per quanto riguarda i match giocati in casa, i nerazzurri hanno un buon ruolino di marcia, con ben 13 vittorie su 18 disputate. Nelle ultime 5 gare in casa l’Inter ne ha vinte 4 e persa 1, quest’ultima contro la nemesi dei biancocelesti, la Roma. 🔗Leggi su Inter-news.it