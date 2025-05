Inter Lazio streaming live e diretta tv | dove vedere il match di campionato

Domenica 18 maggio alle 20:45, si svolgerà la sfida di campionato tra Inter e Lazio, valida per la 37a giornata di Serie A. Scopri come seguire il match in streaming live e in diretta TV, per non perderti nemmeno un'azione di questo importante incontro per entrambe le squadre.

INTER LAZIO, DOVE VEDERLA – Inter Lazio, sfida valida per la 37ª giornata di Serie A, si disputerà domenica 18 maggio alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta sia su DAZN che sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

Inter-Lazio 1-1 - gol di Kamada e Dumfries

Sport - Inter e Lazio pareggiano 1-1 nel match valido per la penultima giornata del campionato di Serie A.