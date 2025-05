Inter-Lazio Sky o Dazn? Dove vedere la sfida cruciale per lo scudetto

La battaglia per lo scudetto si infiamma con la sfida tra Napoli e Inter, due squadre pronte a contendersi il titolo nella Serie A 2024/2025. Dove seguire questo incontro cruciale? Scopri le opzioni su Interlazio Sky o DAZN e preparati a vivere un match che potrebbe decidere il campionato. Non perdere nemmeno un istante di questa emozionante corsa!

La Serie A 20242025 si avvicina alla sua conclusione e il testa a testa tra Napoli e Inter per la conquista dello scudetto è più vivo che mai. Con la vittoria per 2-0 a Torino, i nerazzurri si sono riportati a -1 dalla squadra di Antonio Conte, fermata sul pareggio dal Genoa al Maradona. Una corsa che promette emozioni fino all’ultimo secondo. Inter-Lazio: un altro ostacolo sulla strada del sogno. Domenica sera (ore 20:45), l’Inter tornerà in campo a San Siro per affrontare la Lazio, in una sfida che si preannuncia fondamentale. I biancocelesti sono ancora in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, e arriveranno a Milano con il coltello tra i denti. Una partita che potrebbe rappresentare l’ultima chiamata per entrambe le squadre, ciascuna con il proprio obiettivo da raggiungere. 🔗Leggi su Ilnerazzurro.it © Ilnerazzurro.it - Inter-Lazio Sky o Dazn? Dove vedere la sfida cruciale per lo scudetto

