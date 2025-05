Inter-Lazio oggi al via i lavori Quattro in infermeria | la situazione

Oggi riprendono i lavori per l'Inter ad Appiano Gentile in vista del match contro la Lazio. Tuttavia, la squadra affronta un'emergenza con quattro giocatori attualmente in infermeria. Resta da vedere chi riuscirà a recuperare e unirsi al gruppo per la preparazione della partita.

LA RIPRESA – Oggi l'Inter riprende i lavori ad Appiano Gentile. Dopo due giorni di riposo post Torino, la squadra di Simone Inzaghi si ripresenterà al centro sportivo nerazzurro per iniziare a preparare la partita contro la Lazio. Un match di assoluta importanza, visto il distacco nuovamente ridotto in classifica con il Napoli. Ora la testa dista solamente un punto e il prossimo weekend potrebbe risultare decisivo. Nerazzurri impegnati a San Siro contro la formazione di Marco Baroni, ancora in corsa per il quarto posto, e i partenopei ospiti a Parma. I ducali, allenati da Cristian Chivu, sono a caccia di punti per ipotecare una salvezza non ancora raggiunta. Insomma, ci sarà divertirsi.

