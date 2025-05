Inter-Lazio Inzaghi riporta i titolarissimi! Cinque sicuri – SM

Domenica alle 20.45 si preannuncia un match cruciale in campionato: Inter-Lazio. Simone Inzaghi schiera i titolari, secondo Sport Mediaset. Questa sfida, valida per la penultima giornata, potrebbe rivelarsi determinante per le sorti delle due squadre. I tre punti sono vitali e la tensione si fa palpabile.

Domenica alle ore 20.45 si giocherà Inter-Lazio, partita valida per la penultima giornata di campionato. Simone Inzaghi riporta i titolarissimi in campo, l’idea secondo Sport Mediaset. PARTITA – Inter-Lazio è una partita che potrebbe risultare decisiva in campionato. Da 90 minuti dipendono le sorti del club nerazzurro nella sua corsa allo scudetto. Il destino non è nelle mani del gruppo di Simone Inzaghi, che deve assolutamente vincere e sperare in un passo falso del Napoli contro il Parma. Tutte giocheranno dalle ore 20.45 di domenica e l’attesa è enorme per una giornata in cui ci saranno numerosi verdetti. Un verdetto per il primo posto ci potrebbe essere già questo weekend, ma non sarebbe positivo per l’Inter comunque. Inter-Lazio, cinque tornano titolari!. SCELTE – Dopo il Barcellona Inzaghi ha deciso a Torino di giocare con l’Inter-B: solo Bastoni e Bisseck sono stati confermati all’Olimpico dove è arrivata una vittoria per 2-0. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-Lazio, Inzaghi riporta i titolarissimi! Cinque sicuri – SM

