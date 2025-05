Inter-Lazio Inzaghi può contare su 3 rientri! Probabile formazione

Domenica alle 20:45, lo Stadio San Siro ospiterà Inter-Lazio, un incontro cruciale per la trentasettesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi potrà schierare tre rientri in vista di questa sfida, con l'Inter che arriva sul campo carica dopo il recente successo. Scopriamo insieme la probabile formazione del tecnico nerazzurro.

Inter-Lazio si disputerà domenica alle ore 20:45 allo Stadio San Siro: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi. LA SFIDA – Inter-Lazio è un match valido per la trentasettesima giornata di Serie A. La formazione nerazzurra arriva alla sfida sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo in Champions League contro il Barcellona e quello in Serie A contro il Torino, valso l’avvicinamento in classifica al Napoli capolista. I nerazzurri, ora a solo 1 punto di distacco dai partenopei, percepiscono l’importanza del match contro i biancocelesti di domenica. Un successo consentirebbe, in ogni caso, di continuare a sperare nella conquista del secondo scudetto consecutivo fino all’ultimo minuto della trentottesima giornata di Campionato. Inter-Lazio, la probabile formazione di Inzaghi:. LE SCELTE – In Inter-Lazio il tecnico Simone Inzaghi potrebbe fare affidamento sui 3 calciatori mancati, per infortunio, in occasione della trasferta di Torino. 🔗Leggi su Inter-news.it