Inter Lazio Inzaghi non corre rischi! Il programma per il recupero degli infortunati | 2 i rientri sicuri!

Nell'analisi delle ultime novità da Appiano Gentile, il giornalista Andrea Paventi ha rassicurato i tifosi dell'Inter: Simone Inzaghi non corre rischi per il prossimo incontro. Due giocatori sono pronti a rientrare, rigorosamente in linea con il programma di recupero stabilito. Scopriamo insieme i dettagli riguardo alla situazione degli infortunati in casa nerazzurra.

Inter Lazio, Inzaghi non corre rischi! Il programma per il recupero degli infortunati: 2 i rientri sicuri! Le ultime da Appiano Gentile. Intervenuto in collegamento per Sky Sport, il giornalista Andrea Paventi ha fatto il punto della situazione relativa agli infortunati in casa Inter, con Simone Inzaghi che non correrà rischi in vista della partita di domenica contro la Lazio. INTER LAZIO – « Nel programma di recupero non c’era quest’idea di mettere fretta ad alcuni giocatori che avevano avuto delle problematiche che li avevano tenuti lontano dal campo. Penso a Pavard, che aveva provato a recuperare per il ritorno con il Barcellona ma non ce l’aveva fatta. Che duetre potessero recuperare per la panchina contro la Lazio, l’idea c’era. Chiaramente adesso può essere accelerata, ma senza rischiare. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Lazio, Inzaghi non corre rischi! Il programma per il recupero degli infortunati: 2 i rientri sicuri!

