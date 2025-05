Inter Lazio Inzaghi molla il turnover! Formazione titolare contro i biancocelesti? I dettagli

Inter e Lazio si preparano a una sfida cruciale di campionato. Simone Inzaghi, dopo un breve periodo di turnover, sembra pronto a schierare la formazione titolare contro i biancocelesti. Scopriamo i dettagli su come la squadra si sta preparando per affrontare questo importante incontro.

Inter Lazio, Inzaghi molla il turnover! Formazione titolare contro i biancocelesti? I dettagli in vista della prossima sfida di campionato. Dopo due giorni di riposo, questo pomeriggio Simone Inzaghi ritroverà il gruppo squadra e inizierà a lavorare concretamente in vista della sfida dell’ Inter contro la Lazio. La situazione è cambiata radicalmente rispetto a una settimana fa: lo scudetto, che sembrava sfumato, ora è tornato prepotentemente in gioco. Alla luce di questo nuovo scenario, anche la gestione della rosa potrebbe subire delle modifiche. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è improbabile che si ripeta un ampio turnover come accaduto nella trasferta di Torino. Considerando che l’ultima giornata potrebbe essere anticipata a giovedì 22, Inzaghi avrà soltanto quattro giorni per preparare la gara successiva contro il Como. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Lazio, Inzaghi molla il turnover! Formazione titolare contro i biancocelesti? I dettagli

