Inter Esposito nella top 11 di Serie B i nerazzurri pensano al futuro

Con la conclusione ufficiale della Serie B, si fa il punto sulla stagione che ha visto l'Inter Benitez Esposito inserito nella top 11 del campionato cadetto. I nerazzurri, nel mentre, si proiettano verso il futuro, considerando le importanti novità emerse, dalla retrocessione della Sampdoria alla promozione del Pisa, passando per il drammatico playout tra Frosinone e Salernitana.

Nella giornata di ieri si è conclusa ufficialmente la serie B. Il termine del campionato cadetto ha portato con sé molte notizie importanti, dalla retrocessione in serie C della Sampdoria alla promozione in A del Pisa passando per il drammatico playout tra Frosinone e Salernitana neoretrocesse. Tutti questi discorsi però L'articolo Inter, Esposito nella top 11 di Serie B, i nerazzurri pensano al futuro proviene da Il Primato Nazionale. 🔗Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Esposito nella top 11 di Serie B, i nerazzurri pensano al futuro

Esposito nella top-11 finale della Serie B: l'Inter riflette sul futuro!

Francesco Pio Esposito, ieri sera, ha chiuso la sua regular season con la maglia dello Spezia in Serie B con un gol. L'ennesimo dell'anno

Inter, stagione super per Pio Esposito: inserito nella Top 11 di Serie B

Il classe 2005, alla sua seconda stagione tra i cadetti, ha realizzato 17 reti e ha contribuito al terzo posto della squadra, che ora affronterà la semifinale playoff.

Top 11 Serie A: Coppola da Milan, Zalewski e de Vrij si prendono l'Inter, regalo d'addio di Lookman all'Atalanta

La vittoria per 2-1 dell'Atalanta contro la Roma nel posticipo di lunedì sera ha chiuso la 36esima e terzultima giornata di campionato in Serie A

