Inter da Lautaro e Mkhitaryan a Pavard e Frattesi | chi recupera e chi no per la Lazio

L'Inter si avvicina alla finale di UEFA Champions League del 31 maggio contro il Paris Saint-Germain con notizie incoraggianti sul fronte degli infortuni. Lautaro Martinez e Henrikh Mkhitaryan potrebbero recuperare, mentre si attendono aggiornamenti su Benjamin Pavard e Davide Frattesi. La squadra è pronta a dare il massimo per conquistare il trofeo.

Buone notizie in casa Inter in vista della finale di UEFA Champions League, in programma a Monaco il prossimo 31 maggio contro il Paris Saint-Germain,. 🔗Leggi su Calciomercato.com

