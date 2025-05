Inter da Lautaro a Frattesi passando per Pavard e Mkhitaryan | chi recupera e chi no in vista della Lazio

L'Inter si prepara alla sfida contro la Lazio, monitorando la situazione infortuni di Lautaro, Frattesi, Pavard e Mkhitaryan. Con importanti recuperi all'orizzonte, la squadra guarda con ottimismo alla finale di UEFA Champions League contro il Paris Saint-Germain, fissata per il 31 maggio a Monaco. Buone notizie per i nerazzurri in un momento cruciale della stagione.

Buone notizie in casa Inter in vista della finale di UEFA Champions League, in programma a Monaco il prossimo 31 maggio contro il Paris Saint-Germain,. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, da Lautaro a Frattesi passando per Pavard e Mkhitaryan: chi recupera e chi no in vista della Lazio

Si legge su msn.com: Buone notizie in casa Inter in vista della finale di UEFA Champions League, in programma a Monaco il prossimo 31 maggio contro il Paris ...

Sky – Inter, lavoro a parte per Lautaro. Mkhitaryan, Frattesi e Pavard tornano contro…

Lo riporta fcinter1908.it: Importanti novità da Appiano Gentile sugli infortunati dopo l'allenamento di oggi diretto da Simone Inzaghi in vista di Inter-Lazio ...

Inter, contro la Lazio nessun turnover: out solo Lautaro

Scrive msn.com: La finale di Champions League raggiunta ha ridato linfa e vitalità al finale di stagione dell’Inter in campionato. Il Napoli è a -1, la pressione sui partenopei è tanta e i nerazzurri fino all’ultimo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Speciale Matrimonio a prima vista: Intervista a Nicole, Gianluca, Andrea e Sitara

Un vero colpo di fulmine a Matrimonio a prima vista 2020 e non? accaduto sotto le luci dei riflettori ma a trasmissione terminata.