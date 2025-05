Inter-Buchanan futuro in bilico | prestito bis o rilancio in nerazzurro?

L'Inter si prepara a un finale di stagione cruciale, con il futuro di Tajon Buchanan in bilico. In prestito al Villarreal, l'esterno canadese potrebbe tornare nerazzurro o restare in Spagna. Le scelte della dirigenza e il rendimento di Nicola Zalewski influenzeranno le prossime decisioni sul suo destino calcistico.

L’Inter si appresta a vivere un finale di stagione incandescente: intanto, dalla Spagna, una notizia che riguarda Buchanan, esterno nerazzurro in prestito al Villarreal. PRESTITO – L’Inter in questa stagione ha puntato molto Nicola Zalewski. Questo ha portato l’esterno Tajon Buchanan ad essere ceduto in prestito al Villarreal. Dalla Spagna, riporta il Mundo Deportivo, è trapelata la notizia che riguarderebbe il possibile mancato riscatto da parte del Sottomarino Giallo. L’esterno arrivato in Spagna a gennaio ha disputato un ottimo inizio di campionato con i Yellow. Buchanan si è adattato perfettamente alla squadra e al nuovo campionato. Tuttavia, all’inizio di aprile, durante la partita contro l’Athletic Club, ha riportato una grave distorsione alla caviglia, che lo ha tenuto lontano dal campo per diverse settimane. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-Buchanan, futuro in bilico: prestito bis o rilancio in nerazzurro?

