Inter Boban | Tanta differenza con il Milan

Zvonimir Boban esprime chiaramente la sua opinione sulla differenza attuale tra Inter e Milan. Intervistato da Andrea Longoni su YouTube, l'ex giocatore croato del Milan, attivo dal 1992 al 2001, analizza le discrepanze tra le due squadre, rivelando un aspetto in cui nonostante tutto, le distanze potrebbero non essere così ampie come si pensa.

Quanta differenza c’è oggi tra Inter e Milan? Per Zvonimir Boban, tanta, ma non su un aspetto. Ai microfoni del canale YouTube Milan Hello, intervistato da Andrea Longoni, l’ex giocatore croato ha parlato del Milan, club in cui ha militato dal 1992 al 2001. Tra le varie cose dette sulla L'articolo Inter, Boban: “Tanta differenza con il Milan” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Boban: “Tanta differenza con il Milan”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Boban: "Oggi c'è tanta differenza in società tra Inter e Milan"

Riporta informazione.it: Zvonimir Boban ha parlato a Milan Hello su quello che differenzia in questo momento il club nerazzurro e rossonero: “Oggi c’è tanta differenza in società tra Inter e Milan: sul piano tecnico i club no ...

Boban: "Il Milan non ha un'identità chiara a differenza dell'Inter, che sa sempre cosa fare"

Scrive informazione.it: Boban: 'Il Milan non ha un'identità chiara a differenza dell'Inter, che sa sempre cosa fare' Intervenuto sul canale YouTube 'Milan Hello' del collega Andrea Longoni, l'ex stella rossonera Zvonimir Bob ...

Boban su Paolo Maldini: “Una pagina indecente, inaccettabile. E potrei dire altre mille cose brutte”

fanpage.it scrive: L’ex calciatore vuota il sacco attaccando la dirigenza attuale. E rigira il dito nella piega quando parla della differenza con l’Inter. “Ha un’identità, sa sempre cosa fare. Noi no… anzi ne abbiamo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Anticipo Serie A : Milan Genoa 2-0 Spezia Inter 1-3

Riprende la marcia del Milan che, reduce da due pareggi di fila, al Meazza batte 2-0 il Genoa e torna in testa alla classifica con 2 punti sull' Inter.