Inter 3 su 4 verso il rientro con la Lazio Un titolare certo per Inzaghi!

L'Inter riprende gli allenamenti in vista del match contro la Lazio, con buone notizie per tre dei quattro giocatori attualmente infortunati. Simone Inzaghi si prepara a schierare nuovamente i suoi titolari, focalizzandosi sul potenziale rientro di un atleta cruciale per la sfida imminente. La squadra è pronta a tornare in campo dopo la pausa.

L’Inter torna a lavoro in vista della sfida con la Lazio. Aumentano le chance per tre rientri su quattro infortunati e Simone Inzaghi si prepara a rilanciare i titolari. PRIMO ALLENAMENTO – Finisce il riposo per l’Inter, dopo i due giorni di pausa concessi da Simone Inzaghi dopo la vittoria in campionato ottenuta a Torino domenica. Oggi pomeriggio i nerazzurri torneranno a lavorare sui campi di Appiano Gentile per iniziare a preparare la sfida della trentasettesima giornata di Serie A contro la Lazio. I biancocelesti di Marco Baroni arriveranno a San Siro domenica, per provare a conquistare tre punti utili alla rincorsa al posto Champions League. Stessa missione avranno i nerazzurri, ma con uno scopo diverso: continuare a creare pressione al Napoli che è a un passo dallo scudetto. Ma con quali uomini Simone Inzaghi proverà a centrare l’obiettivo? Le prime indicazioni su Inter-Lazio, dai rientri ai rilanci dei titolari: per Inzaghi vige una sola parola d’ordine. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, 3 su 4 verso il rientro con la Lazio. Un titolare certo per Inzaghi!

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Verso Inter – Lazio, le probabili formazioni

Lo riporta sportpaper.it: La sfida tra Inter e Lazio potrebbe risultare decisiva per la corsa scudetto e quella al quarto posto. Un impegno che l'Inter dovrà affrontare con la giusta concentrazione, di fronte i biancocelesti d ...

Champions League, Inter batte il Barcellona 4-3 ed è in finale

Riporta msn.com: Oltre 75mila spettatori e incasso record da 14 milioni di euro. La Curva sospende lo sciopero (20 minuti senza cori) in occasione della semifinale di ritorno. Cartoncini in tutto lo stadio a comporre ...

videoInter-Barcellona 4-3, Tramontana: "La partita più incredibile della storia dell'Inter, non ricordo un'emozione simile"

Segnala msn.com: "Io non so cosa dire, sono incredulo, che partita abbiamo visto? Non ricordo a memoria una gara del genere dell'Inter, emozione pura, gioia pura". E' incredulo Filippo Tramontana ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Seria A : Lazio batte lo Spezia 1-2

La Lazio in formato Champions, riscatta il ko casalingo in campionato con l'Udinese, battendo a Cesena lo Spezia (1-2).