Intelligenza Artificiale per la rianimazione | una revisione internazionale apre la strada alle prossime linee guida

Un'innovativa revisione internazionale sull'uso dell'intelligenza artificiale in rianimazione, guidata da Federico Semeraro ed Elena Giovanna Bignami, segna un passo significativo verso l'elaborazione di nuove linee guida. Questo studio multidisciplinare promette di rivoluzionare le pratiche di emergenza, integrando tecnologie avanzate per migliorare i risultati clinici nelle situazioni critiche.

Uno studio condotto da un team multidisciplinare e internazionale coordinato da Federico Semeraro, anestesista rianimatore dell’Azienda USL di Bologna e Presidente dell’European Resuscitation Council (ERC), ed Elena Giovanna Bignami, docente di Anestesia e Rianimazione all’Università di Parma e. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Intelligenza Artificiale per la rianimazione: una revisione internazionale apre la strada alle prossime linee guida

Cosa riportano altre fonti

L’Fda adotta l’intelligenza artificiale per velocizzare la revisione dei farmaci

Lo riporta doctor33.it: Tutti i suoi centri impiegheranno immediatamente strumenti di intelligenza artificiale generativa per uso interno, con piena integrazione prevista per il 30 giugno ...

Le applicazioni dell’intelligenza artificiale nel percorso del paziente in anestesia e rianimazione

Da gaeta.it: L’intelligenza artificiale rivoluziona la medicina migliorando la gestione personalizzata del paziente in anestesia e rianimazione, ottimizzando risorse e organizzazione in sala operatoria e terapia i ...

Intelligenza artificiale con intelligenza

Segnala corriere.it: La scienza in generale, e la medicina in particolare, si avvalgono sempre di più dell’Intelligenza Artificiale (AI). Gli sviluppi, per esempio, in campo diagnostico sono, formidabili ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sony presenta BRAVIA XR A90J primo TV con intelligenza cognitiva al mondo

Dal 22 marzo sarà possibile prenotare il miglior TV OLED 4K HDR mai prodotto da Sony. A90J è dotato del rivoluzionario Cognitive Processor XR che offre contrasto senza precedenti, luminosità estrema e neri purissimi.