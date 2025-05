Intelligenza Artificiale amica o nemica? Giovani italiani divisi tra i benefici della GenAI sul lavoro e il timore di perdere il posto La ricerca Deloitte fotografa una generazione che mette al primo posto famiglia e ambiente

L'intelligenza artificiale genera dibattiti tra i giovani italiani, divisi tra l'ottimismo per i benefici professionali e la paura di perdere il lavoro. Secondo la quattordicesima edizione della Gen Z e Millennial Survey di Deloitte, che ha coinvolto oltre 23.000 partecipanti in 44 Paesi, la Gen Z e i Millennial pongono al centro della loro vita famiglia e ambiente.

L'Intelligenza Artificiale Generativa si afferma come strumento di uso quotidiano per la Gen Z e i Millennial italiani, secondo la quattordicesima edizione della Gen Z e Millennial Survey di Deloitte, che ha coinvolto oltre 23 mila giovani in 44 Paesi.

Intelligenza artificiale con intelligenza

Si legge su corriere.it: La scienza in generale, e la medicina in particolare, si avvalgono sempre di più dell'Intelligenza Artificiale (AI). Gli sviluppi, per esempio, in campo diagnostico sono, formidabili ...

IdentifAI smaschera i falsi dell'intelligenza artificiale

Lo riporta quotidiano.net: MENTRE LE APPLICAZIONI di Intelligenza artificiale proliferano, urge correre ai ripari e avere anche strumenti digitali, in grado di de-generare, cioè di identificare in maniera univoca l ...

L'Intelligenza Artificiale e il valore dei dati

Scrive lineaedp.it: In Italia l'Intelligenza Artificiale è poco sfruttata. Axiante spiega come dati e AI possano aiutare le aziende ad essere più produttive L'era dell'Intelligenza Artificiale (AI) è iniziata da diverso ...

