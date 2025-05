' Intelleggo con Geronimo Stilton' alla Biblioteca Vincenzo Bellini

...possibilità di partecipare a giochi interattivi e attività creative. Un'occasione imperdibile per avvicinare i più piccoli alla lettura, stimolando la loro fantasia e curiosità. Non mancate a questo entusiasmante appuntamento dedicato ai giovani lettori e agli amanti di Geronimo Stilton! Vi aspettiamo per un pomeriggio di avventure e divertimento alla Biblioteca Bellini!

Con "Intelleg(g)o con Geronimo Stilton" sarete ospiti della Biblioteca Bellini di Via Sangiuliano 307 per un pomeriggio all'insegna della storie del nostro topo di biblioteca preferito. Oltre a leggere e drammatizzare insieme le avventure del topo-scrittore più famoso d'Italia, i bimbi avranno la. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - 'Intelleg(g)o con Geronimo Stilton' alla Biblioteca Vincenzo Bellini

