Insulti pesanti su Tik Tok Alessia Morani denuncia | Querelerò tutti coloro che hanno condiviso il video sui social

Alessia Morani, presa di mira da insulti pesanti su TikTok, annuncia una denuncia contro chi ha condiviso il video. Nonostante le critiche ricevute sui social, la politica marchigiana ha deciso di non tollerare oltre le offese gratuite e prepara una querela per diffamazione. La misura è colma, e la lotta contro l'odio online continua.

PESARO A essere bersagliata sui social Alessia Morani ormai ci ha fatto il callo, ma quando la misura è colma allora scatta la querela per diffamazione senza se e senza ma.

Insulti pesanti su Tik Tok, Alessia Morani denuncia: «Querelerò tutti coloro che hanno condiviso il video sui social»

PESARO A essere bersagliata sui social Alessia Morani ormai ci ha fatto il callo, ma quando la misura è colma allora scatta la querela per diffamazione senza se e senza ma.

Minacce e insulti a quattro ragazze dopo una serata in discoteca, il video diventa virale su TikTok

Segnala gaeta.it: Quattro giovani donne a Ferrara vittime di insulti e minacce da parte di un gruppo di uomini, il video su TikTok supera un milione di visualizzazioni con il sostegno del rapper Emis Killa.

“Paura in diretta” la famosa influencer aggredita in mentre registra un video: volano pugni e insulti. Cos’è successo

Secondo bigodino.it: Scopri l'aggressione in diretta a Tolosa dell'influencer sudcoreana Jinnytty, un episodio che solleva preoccupazioni sulla sicurezza degli streamer e sulla ...

La denuncia di Alessia Marcuzzi : minacce di morte alla conduttrice

Alessia Marcuzzi è una delle principali conduttrici di Mediaset, amata e discussa. Tuttavia, la popolarità rende tutti vulnerabili e attaccabili.