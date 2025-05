Installatore di impianti

Cercasi installatore esperto di impianti per un'importante posizione a Cinisello Balsamo (Codice offerta Afolmet: 93871). La figura, responsabile della manutenzione elettrica, si occuperà dell'installazione di impianti idraulici e di riscaldamento. Offriamo un contratto da valutare, full time (40 ore). Retribuzione annua lorda di 32.000 euro. Unisciti al nostro team!

Responsabile manutenzione elettrica, 1 posto Sede di lavoro: Cinisello Balsamo. Codice offerta Afolmet: 93871. Contratto: da valutare, full time 40 ore. La risorsa si occuperà dell’installazione di impianti idraulici, idrosanitari e di accumuloconsumo d’acqua, impianti di riscaldamento. Ral: 32mila euro. Per info: Afolmet.it 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Installatore di impianti

Altre fonti ne stanno dando notizia

La Regione approva la proposta di legge sulle aree idonee per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

Segnala ravennawebtv.it: La Giunta ha approvato la delibera del progetto di legge per la “Localizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale”, che avvia così il percorso di approvazione: un ...

Il mercato dell’installazione degli impianti negli edifici in Europa

Scrive ferrutensil.com: In base alle ultime stime del Cresme, elaborate a partire dall’andamento del mercato delle costruzioni e dai dati di bilancio delle imprese specializzare nell’installazione impiantistica, raccolti nel ...

Lavorare in sicurezza sugli impianti fotovoltaici: prevenire infortuni e rischi gravi

Secondo qualenergia.it: La recente morte per folgorazione di un operaio nel frusinate richiama l’urgenza di rafforzare formazione, dispositivi di protezione e piani di sicurezza.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Impianti elettrici : ecco tutto quello che c’è da sapere

i da fare. Scegliere il giusto professionista non è assolutamente affare semplice, considerato che ad oggi, sempre più persone si improvvisano professionisti del settore, senza però averne realmente le carte in tavola - cosi come apprendiamo dal sito antonellaimpianti.