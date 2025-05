Inquinamento porto di Napoli ancora monitoraggio choc | Livelli incredibili di biossido di azoto

L'inquinamento nel porto di Napoli ha raggiunto livelli allarmanti di biossido di azoto, suscitando preoccupazioni tra le autorità e i cittadini. Anna Gerometta, presidente della onlus Cittadini per l’aria, denuncia la situazione con dati choc, rivelando le gravi conseguenze per la salute pubblica. Domenica scorsa, ha partecipato a un monitoraggio condotto dal chimico tedesco Axel Friedrich.

Tempo di lettura: 3 minuti “Concentrazioni pazzesche, livelli incredibili”. Così Anna Gerometta, presidente della onlus Cittadini per l’aria, descrive l’inquinamento nel porto di Napoli. Lo fa dati alla mano. Domenica scorso era nello scalo, per le rilevazioni del chimico tedesco Axel Friedrich, tra i massimi esperti di qualità dell’aria. Con loro anche il consigliere comunale Gennaro Esposito, presidente del Comitato Vivibilità Cittadina. “Axel – racconta Gerometta – e ra in un appartamento di fronte al porto, all’11esimo piano. Avevano concentrazioni di biossido di azoto di 30 microgrammi, altissimo”. La denuncia non è nuova. Il 30 agosto 2023 Gerometta e Friedrich sono stati auditi dalla Commissione comunale Salute e Verde, presieduta da Fiorella Saggese. Anche quella volta hanno illustrato i dati sull’inquinamento, relativi ad un precedente monitoraggio nel porto. 🔗Leggi su Anteprima24.it