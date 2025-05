INK 25 nel sogno di Fellini | viaggio sinfonico all' Auditorium Parco della Musica

INK 25 nel sogno di Fellini è un viaggio sinfonico che trasporta il pubblico all'Auditorium Parco della Musica. In questa serata straordinaria, l'arte di Federico Fellini si fonde con musica, cinema, danza e moda. Parte del progetto Grand Tour AFAM, l'evento celebra la creatività italiana sotto la guida della RUFA-Rome University of Fine Arts.

