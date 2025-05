Inizio frenetico come Milan Chase Domestico doppio mentre Bologna cerca il primo trionfo di coppa in 50 anni

La finale di Coppa Italia si accende con un inizio frenetico, mentre il Milan sognando un doppio domestico affronta il Bologna, in cerca del primo trionfo dopo 50 anni. Con la partita ancora in equilibrio a metà tempo, l'emozione cresce e il destino delle due squadre è appeso a un filo. Chi trionferà?

La finale della Coppa Italia rimane senza remi a metà tempo nonostante inizi in modo frenetico mentre Milano caccia un doppio domestico mentre Bologna cerca di sollevare il primo grande trofeo in oltre mezzo secolo. La squadra di Sergio Conceicao ha sopportato una stagione difficile in Serie A, dove attualmente occupano l'ottava posto, ma i Rossoneri stanno inseguendo un secondo trionfo di Coppa questo termine dopo aver vinto la Supercoppa Italiana. Il Rossoblu, nel frattempo, cercherà di sfoggiare un'impressionante campagna con quella che sarebbe la terza Coppa Italia e il loro primo dal 1974. In uno stadio rauco Olimpico, le due squadre-che si sono incontrate a soli cinque giorni prima in campionato, con Milano che ha vinto 3-1-hanno trascorso poco tempo a riaccendere l'uno con l'altro.

