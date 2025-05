Iniziativa Isgrec Capire il passato e gestire il presente

Venerdì partirà la rassegna "Parlare al presente", promossa dall'Isgrec, per esplorare temi attuali attraverso una lente storica. Gli organizzatori sottolineano che il richiamo al passato è essenziale per comprendere le sfide del presente e per gestire la contemporaneità, garantendo una riflessione approfondita su questioni di rilevanza attuale.

Prenderà il via venerdì la rassegna ’Parlare al presente’ promosso dall’ Isgrec che nasce dall’esigenza di affrontare temi caldi dell’attualità da una prospettiva storica approfondita. "Troppo spesso, infatti – spiegano gli organizzatori –, il richiamo al passato che viene stimolato dalle domande del presente rimane superficiale o semplificato, talvolta anche oggetto di distorsioni e fraintendimenti. Qui, invece, la storia, studiata dagli storici, vuole davvero farsi strumento per la comprensione del mondo di oggi, su temi che sono all’ordine del giorno della nostra quotidianità. Si inizia con razzismi, nazionalismi e minoranze, parole chiave che l’Isgrec collega a quattro volumi presentati in tre incontri, grazie al dialogo fra gli storici dell’Istituto storico e gli autori coinvolti". Si inizierà quindi venerdì a Grosseto, per l’incontro dedicato al tema razzismi, con Simone Duranti, storico contemporaneista all’Università della Tuscia, che oltre ad essersi occupato dell’Italia fascista, della Germania fra le due guerre, delle teorie del totalitarismo e del razzismo antisemita, insegna Migration and Integration Policies in Post-War Europe. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Iniziativa Isgrec. Capire il passato e gestire il presente

Su questo argomento da altre fonti

Iniziativa Isgrec. Capire il passato e gestire il presente

Lo riporta lanazione.it: Prenderà il via venerdì la rassegna ’Parlare al presente’ promosso dall’ Isgrec che nasce dall’esigenza di affrontare temi caldi dell’attualità da una prospettiva storica approfondita. "Troppo spesso, ...

L’Isgrec celebra l’ottantesimo anniversario della Liberazione: il programma delle iniziative

Come scrive grossetonotizie.com: La migliore risposta possibile ai molti tentativi di riscrittura del passato a cui stiamo ... Il programam delle iniziative Il consueto stand informativo Isgrec sarà allestito al Festival ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sabato evento di prevenzione in una cava di marmo a Casette di Massa. Iniziativa della Croce Bianca

“La sanità in cava a Km……zero!” Questo il tema della giornata evento di prevenzione a carattere nazionale che si terrà sabato 31 luglio dalle ore 9 alle 14 nella cava della Ditta Bordigoni Gina/ F.