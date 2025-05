Inglese fluente e stretta sui lavoratori non qualificati stretta sui visti in Inghilterra Almeno 100 000 in meno ogni anno secondo la nuova riforma dell’immigrazione inglese

Il 12 maggio 2025, il governo britannico ha presentato alla Camera dei Comuni il White Paper "Restoring Control over the Immigration System". La ministra dell’Interno, Yvette Cooper, ha delineato una riforma che prevede una significativa riduzione dei visti per lavoratori non qualificati, con almeno 100.000 permessi in meno ogni anno, mirata a rafforzare il controllo sull'immigrazione.

Il 12 maggio 2025, il governo britannico ha illustrato alla Camera dei Comuni un nuovo White Paper intitolato Restoring Control over the Immigration System. Il documento, presentato dalla ministra dell’Interno, Yvette Cooper, delinea una revisione complessiva del sistema migratorio, con l'obiettivo di ridefinire i criteri di accesso al Paese e rafforzare la regolazione dei flussi. La riforma è parte di una strategia più ampia che il governo britannico intende promuovere per rispondere all’incremento dell’immigrazione netta registrato negli ultimi anni e punta ad una riduzione annuale di 100.000 visti per lavoro. L'articolo Inglese fluente e stretta sui lavoratori non qualificati, stretta sui visti in Inghilterra. Almeno 100.000 in meno ogni anno secondo la nuova riforma dell’immigrazione inglese . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Gran Bretagna, stretta sui lavoratori stranieri: «Stop assunzioni di apprendisti e badanti. Può entrare solo chi sa già l’inglese»

Riporta informazione.it: LONDRA Vivere nel Regno Unito deve essere «un privilegio, non un diritto». La linea dura di Keir Starmer contro l’immigrazione annunciata ieri con l’obiettivo di «riprendere il controllo dei confini», ...

Starmer e la stretta sull'immigrazione, se il "muro" del vicino non è più sbagliato del nostro

Come scrive informazione.it: Il sogno inglese non se la passa meglio di quello americano. Se la stretta sull'immigrazione del premier Starmer dovesse decollare, per ottenere un permesso di lavoro a Londra occorrerà presentarsi al ...

La stretta di Starmer: chi arriva nel Regno Unito per lavoro o studio dovrà sapere bene l’inglese

Come scrive msn.com: Il premier laburista lancia un piano draconiano per ridurre l'immigrazione legale ed evitare che la Gran Bretagna diventi «un'isola di stranieri» ...

