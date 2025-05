Ingegneri lecchesi | medaglia d’oro ai senatori e applausi al campione Kwadzo Klokpah

Martedì 13 maggio, il Politecnico di Lecco ha accolto l'annuale Assemblea ordinaria degli ingegneri lecchesi, un evento caratterizzato dalla celebrazione dei propri talenti. Tra applausi e riconoscimenti, spicca la medaglia d'oro assegnata ai senatori e il tributo al campione Kwadzo Klokpah. Il sindaco Mauro Gattinoni ha dato il via ai festeggiamenti con un caloroso saluto.

