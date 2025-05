Infortunio Pavard novità importante sul francese | quando può rientrare e la scelta per la Lazio

Benjamin Pavard, difensore centrale francese dell’Inter, è alle prese con un infortunio in vista della sfida contro la Lazio. Le ultime notizie, riportate da La Gazzetta dello Sport, aggiornano sulle sue condizioni, evidenziando le tempistiche per il rientro e le possibili scelte a disposizione per l'allenatore. Ecco tutti i dettagli.

Infortunio Pavard, le ultime sulle condizioni del difensore centrale francese dell’Inter in vista della sfida contro la Lazio. I dettagli. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni fisiche di Benjamin Pavard dopo l’infortunio per Inter -Lazio. INFORTUNI INTER – « Gli infortunati hanno sfruttato la giornata di ieri per accelerare il loro recupero. E le indicazioni sono positive, ragionando in ottica Lazio. Per intendersi: l’unico forfait certo è quello di Lautaro. Perché intorno al capitano è stato stabilito un programma di lavoro personalizzato, che con tutta calma lo riporterà in campo a Como la prossima settimana, con vista sulla finale di Champions.Gli altri tre giocatori rimasti out contro il Torino, ovvero Pavard Frattesi e Mkhitaryan, viaggiano verso il recupero. 🔗Leggi su Internews24.com