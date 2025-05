Infortunio Neres è stata una fortuna Fedele è netto | l’ha detto davvero

L'infortunio di David Neres ha scatenato reazioni contrastanti, ma Enrico Fedele ha colto l'occasione per esprimere un'opinione provocatoria. Nonostante le complicazioni per il Napoli, l'ex dirigente ha definito l'incidente una "fortuna". Scopriamo le motivazioni dietro a queste affermazioni e l'impatto sui piani della squadra azzurra.

L’infortunio di David Neres ha portato Enrico Fedele ad esprimere un messaggio chiaro e netto, ecco le sue parole ai microfoni L’infortunio di David Neres ha complicato diversi piani in casa Napoli, non però secondo Enrico Fedele che lo ha definito una fortuna. Senza il brasiliano gli azzurri hanno raccolto dal campo pochi punti e, spesso, non c’è stata quella scossa improvvisa utile per spaccare in due il match. Neres, inizialmente, non stava facendo pesare molto la partenza di Kvaratskhelia, ma poi gli infortuni costanti hanno cambiato la sua stagione. Ora l’ex Benfica e Ajax è tornato a disposizione, ma non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e, dunque, non giocherà titolare – almeno per ora – nemmeno contro il Parma. Fedele sbotta contro Neres: le sue parole. Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, è uscito allo scoperto sull’infortunio rimediato da Neres, esprimendo il suo pensiero che non trova d’accordo in molti. 🔗Leggi su Spazionapoli.it