Infortunio Mkhitaryan arriva la scelta sul rientro | cosa filtra per la Lazio

In vista della sfida contro la Lazio, si fa il punto sulle condizioni di Henrikh Mkhitaryan, infortunatosi durante il match Inter-Lazio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fornisce dettagli cruciali riguardo alla sua possibile disponibilità per l'incontro, riportando le ultime valutazioni sul suo rientro in campo.

Infortunio Mkhitaryan, le ultime sulle condizioni del centrocampista armeno dell’Inter in vista della sfida contro la Lazio. I dettagli. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni fisiche di Henrikh Mkhitaryan dopo l’infortunio per Inter -Lazio. INFORTUNI INTER – « Gli infortunati hanno sfruttato la giornata di ieri per accelerare il loro recupero. E le indicazioni sono positive, ragionando in ottica Lazio. Per intendersi: l’unico forfait certo è quello di Lautaro. Perché intorno al capitano è stato stabilito un programma di lavoro personalizzato, che con tutta calma lo riporterà in campo a Como la prossima settimana, con vista sulla finale di Champions.Gli altri tre giocatori rimasti out contro il Torino, ovvero Pavard Frattesi e Mkhitaryan, viaggiano verso il recupero. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Mkhitaryan, arriva la scelta sul rientro: cosa filtra per la Lazio

