Infortunio Lobotka le condizioni preoccupano | l’ipotesi sul rientro

Le condizioni del centrocampista del Napoli preoccupano lo staff, gli ultimi aggiornamenti sul rientro in campo. L’infortunio di Stanislav Lobotka preoccupa l’ambiente partenopeo. A sole due gare dal termine della stagione l’assenza del pilastro del centrocampo potrebbe creare una crepa pericolosa all’interno della rosa di Antonio Conte. D’altronde 32 presenze solo in campionato testimoniano l’imprescindibilità dello slovacco e i problemi accusati alla caviglia non trasmettono di certo serenità in casa Napoli. Il comunicato del club è stato chiaro, il centrocampista ha subito un forte trauma distorsivo che lo ha costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti della sfida contro il Genoa. Lobotka, stagione finita? L’analisi. Adesso, però, tutti si chiedono quali potrebbero essere i tempi di recupero in vista di due partite fondamentali in chiave scudetto. 🔗Leggi su Spazionapoli.it