Infortunio Lautaro svelato il piano per il rientro | ecco quando potrà tornare in campo

In seguito all'infortunio di Lautaro Martinez, arrivano aggiornamenti cruciali sulle sue condizioni fisiche. La redazione di Sky Sport svela il piano di recupero dell'attaccante argentino, rivelando quando potrebbe tornare a disposizione per le prossime sfide dell'Inter. Scopri i dettagli sul rientro del campione e le aspettative per la squadra.

Infortunio Lautaro, le ultime sulle condizioni dell'attaccante argentino dell'Inter in vista delle prossime sfide dei nerazzurri. I dettagli. Arrivano novità importanti da Sky Sport sulle condizioni fisiche di Lautaro Martinez dopo l'infortunio per le prossime sfide dell' Inter. INFORTUNIO LAUTARO – « Gli infortunati hanno sfruttato la giornata di ieri per accelerare il loro recupero. E le indicazioni sono positive, ragionando in ottica Lazio. Per intendersi: l'unico forfait certo è quello di Lautaro. Perché intorno al capitano è stato stabilito un programma di lavoro personalizzato, che con tutta calma lo riporterà in campo a Como la prossima settimana, con vista sulla finale di Champions.Gli altri tre giocatori rimasti out contro il Torino, ovvero Pavard Frattesi e Mkhitaryan, viaggiano verso il recupero.

