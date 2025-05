Infortunio Koopmeiners decisivi i provini di giovedì e venerdì! Cosa filtra verso Juve Udinese di domenica

L'infortunio di Koopmeiners tiene col fiato sospeso i tifosi in vista della sfida tra Juventus e Udinese. I provini di giovedì e venerdì saranno decisivi per capire se il giocatore potrà scendere in campo. La Gazzetta dello Sport analizza le condizioni della squadra bianconera e le aspettative per il prossimo incontro di campionato.

Infortunio Koopmeiners, decisivi i provini di giovedì e venerdì! Cosa filtra verso la prossima sfida di campionato in programma tra Juve e Udinese. La Gazzetta dello Sport di oggi ha fatto il punto sulle condizioni dei bianconeri che puntano a rientrare per la prossima sfida di campionato che la Juve giocherà allo Stadium contro l’ Udinese. Tra questi c’è anche Teun Koopmeiners che, come anticipato da anche ieri ha svolto un lavoro differenziato e corre sul filo. Secondo il quotidiano i provini di giovedì e venerdì saranno decisivi, ma alla Continassa sembra crescere la fiducia per averlo almeno per la panchina. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Koopmeiners, decisivi i provini di giovedì e venerdì! Cosa filtra verso Juve Udinese di domenica

