Infortunio Kelly ulteriori aggiornamenti dopo l’allenamento di oggi | ecco come sta il difensore Novità verso Juve Udinese

In seguito all'allenamento di oggi, arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Kelly. Il difensore inglese è al centro delle attenzioni mentre la Juventus di Igor Tudor si prepara per il match di domenica sera contro l'Udinese. Ecco le ultime novità su come sta il giocatore e sulla sua disponibilità per la partita.

di Marco Baridon Infortunio Kelly, ultimi aggiornamenti dopo l’allenamento odierno: le condizioni del difensore inglese. La Juventus di Igor Tudor è tornata in campo questa mattina alla Continassa per proseguire la preparazione verso la partita di domenica alle 20:45 contro l’ Udinese, in programma all’Allianz Stadium. Arrivano aggiornamenti anche sulle condizioni di Lloyd Kelly. Come appreso da , il difensore anche oggi ha continuato con il suo lavoro personalizzato. Le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno verso la prossima sfida di campionato. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Kelly, ulteriori aggiornamenti dopo l’allenamento di oggi: ecco come sta il difensore. Novità verso Juve Udinese

