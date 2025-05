Infortunio Gatti | il numero 4 riuscirà a recuperare per Juve Udinese? Dalla Continassa arrivano queste novità che aprono a uno scenario!

Dopo la sessione di allenamento alla Continassa, arrivano aggiornamenti sullo stato di salute di Gatti, il difensore della Juventus. A pochi giorni dal match contro l'Udinese, le condizioni del giocatore suscitano ottimismo. Ecco le ultime novità fornite da Marco Baridon sul suo possibile recupero.

di Marco Baridon Infortunio Gatti: aggiornamenti dal JTC dopo la sessione odierna d’allenamento. Ecco le condizioni del difensore a pochi giorni da Juve Udinese. Nuova giornata d’allenamento per la Juve, che è tornata in campo questa mattina alla Continassa per preparare la partita prevista per domenica, 18 maggio 2024 alle 20.45 contro l’ Udinese all’Allianz Stadium. Tra le novità che riguardano la situazione infortunati, spicca quella relativa a Federico Gatti. Come appreso da , il difensore bianconero ha lavorato ancora a parte oggi al JTC. Il numero 4 è rientrato in campo per la sfida contro la Lazio, ma le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente per capire se tornerà a disposizione nel match con i friulani. LEGGI ANCHE: Infortunati Juve: ancora lavoro a parte per quattro bianconeri in vista dell’Udinese. 🔗Leggi su Juventusnews24.com