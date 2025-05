Infortunio Frattesi si va verso il recupero! Ecco quando potrebbe ritornare in campo

Il centrocampista nerazzurro Davide Frattesi sta finalmente recuperando dall'infortunio. Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le ultime notizie suggeriscono un possibile ritorno in campo a breve. Ecco tutti i dettagli sulla situazione degli infortunati in casa Inter e le previsioni per il rientro di Frattesi.

Infortunio Frattesi, si va verso il recupero! Ecco quando potrebbe ritornare in campo il centrocampista nerazzurro. Cosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla situazione infortunati in casa Inter, tra cui anche Davide Frattesi LE ULTIME- « Gli infortunati hanno sfruttato la giornata di ieri per accelerare il loro recupero. E le indicazioni sono positive, ragionando in ottica Lazio. Per intendersi: l’unico forfait certo è quello di Lautaro. Perché intorno al capitano è stato stabilito un programma di lavoro personalizzato, che con tutta calma lo riporterà in campo a Como la prossima settimana, con vista sulla finale di Champions.Gli altri tre giocatori rimasti out contro il Torino, ovvero Pavard Frattesi e Mkhitaryan, viaggiano verso il recupero. La distorsione alla caviglia di Pavard, il problema all’addome di Frattesi, l’affaticamento muscolare di Mkhitaryan: nessuno dei tre stop esclude la possibilità che i tre siano a disposizione per la gara contro la Lazio. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Frattesi, si va verso il recupero! Ecco quando potrebbe ritornare in campo

