Infortunio Cambiaso l’esterno corre verso il recupero | sarà in panchina contro l’Udinese? Ultimissime dall’infermeria

Andrea Cambiaso, l'esterno della Juventus, sta accelerando il recupero dopo l'infortunio e potrebbe figurare in panchina nella prossima sfida contro l'Udinese. Le ultime notizie dall'infermeria chiariscono le sue condizioni e la possibilità di riavere a disposizione un elemento fondamentale per la squadra. Ecco le novità riportate dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Infortunio Cambiaso, l’esterno corre verso il recupero: sarà in panchina contro l’Udinese? Il punto dall’infermeria verso la prossima sfida di Serie A. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport di oggi ha fatto il punto sulle condizioni di Andrea Cambiaso, che punta a rientrare per la prossima sfida di campionato che la Juve giocherà allo Stadium contro l’ Udinese. Come anticipato da l’esterno anche ieri ha svolto un lavoro differenziato e corre sul filo. I provini in programma tra giovedì e venerdì saranno decisivi, ma alla Continassa sembra crescere la fiducia per averlo quantomeno a disposizione per la panchina. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Cambiaso, l’esterno corre verso il recupero: sarà in panchina contro l’Udinese? Ultimissime dall’infermeria

Altre fonti ne stanno dando notizia

Juventus, infortunio Cambiaso: c’è l’esito degli esami strumentali! Il COMUNICATO UFFICIALE sui dettagli e i tempi di recupero

Secondo calcionews24.com: Infortunio Cambiaso, c’è l’esito degli esami strumentali dell’esterno della Juventus. Tutti i dettagli e i tempi di recupero nel comunicato ufficiale Tegola in casa Juve. Andrea Cambiaso è costretto a ...

Infortunio Cambiaso: l’esterno bianconero al J Medical dopo il problema muscolare accusato in Bologna Juve – VIDEO

Come scrive juventusnews24.com: Infortunio Cambiaso: l’esterno bianconero al J Medical dopo il problema muscolare accusato in Bologna Juve. Tutti gli aggiornamenti – VIDEO (Mauro Munno inviato al J Medical) – Questa mattina Andrea C ...

Infortunio Cambiaso, c’è l’esito degli esami strumentali dell’esterno bianconero. Tutti i dettagli in vista della gara con la Lazio

Secondo informazione.it: Poco più dietro il Milan, impegnato nel Monday night a Genova. Una vera e propria bagarre a 270 minuti dal termine . (eurosport.it) ALL’ATTACCO – Il Bologna ieri ha subito una pesante ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Biden, ultime ore verso la Casa Bianca

Biden supera Trump anche in Pennsylvania e arriva a 270 grandi elettori. Sempre pi? vicina la Casa Bianca.