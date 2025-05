Infortunati Juve Sky chi recupera per la sfida contro l’Udinese? Novità su Kelly e Cambiaso | da Koopmeiners all’attaccante titolare del match | le ultimissime

Verso la sfida contro l'Udinese, Sky fornisce importanti aggiornamenti sugli infortunati della Juventus. Focus su chi potrebbe recuperare e sullo stato di Kelly e Cambiaso. Inoltre, si analizzano le condizioni di Koopmeiners e dell'attaccante titolare, svelando le ultimissime dal mondo bianconero.

Infortunati Juve, il punto fatto da Sky sulle condizioni dei bianconeri in vista del match contro l’Udinese: le ultimissime. Arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni dei bianconeri in vista del match contro l’ Udinese. Nella giornata odierna, come appreso da si sono allenati a parte Kelly, Cambiaso, Gatti e Koopmeiners, e ci sarebbero delle novità su chi potrebbe recuperare. L’aggiornamento da Giovanni Guardalà fornito da Sky Sport. PAROLE – «In attacco penso che toccherà ancora a Kolo Muani perché dopo che si è infortunato Vlahovic, Kolo Muani ha fatto bene. Credo partirà lui e non giocheranno insieme. Il problema è nel reparto difensivo: c’è la speranza di recuperare Kelly e Cambiaso, difficile Koopmeiners. Gatti non ha molti minuti nelle gambe ma la situazione potrebbe portarlo a stringere i denti e giocare». 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunati Juve (Sky), chi recupera per la sfida contro l’Udinese? Novità su Kelly e Cambiaso: da Koopmeiners all’attaccante titolare del match: le ultimissime

Altre fonti ne stanno dando notizia

Juve-Udinese, il punto sugli infortunati: Tudor spera in tre recuperi

Si legge su informazione.it: Il tecnico croato spera di riavere a disposizione tre giocatori infortunati, nel frattempo si gode il rientro di Yildiz. La sfida contro i friulani potrà dire tanto sul futuro della Juventus, che rinc ...

Infortunati Juve (Sky), da Cambiaso a Vlahovic: ecco su chi potrà contare Tudor negli ultimi match di campionato. Novità importanti sul serbo

Secondo juventusnews24.com: Infortunati Juve (Sky), da Cambiaso a Vlahovic: ecco le condizioni dei due giocatori in vista delle prossime partite Il giornalista di Sky Sport Paolo Aghemo ha fornito importanti aggiornamenti sulle ...

Juventus, gli infortuni fanno rabbrividire e ci sono tre cause ...

Riporta tuttojuve.com: La Juventus continua ad avere troppi infortuni che continuano a privare la squadra di giocatori fondamentali, troppi stop. L'ultimo Cambiaso che ha avuto uno stop dopo i problemi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Atp Halle - Sinner contro Struff ai quarti: dove vedere il match in tv - orario

Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su SkyGo e Now.