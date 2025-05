Influencer uccisa in diretta su TikTok | le ultime parole strazianti

In un drammatico evento che ha scioccato il Messico, l'influencer 23enne Valeria Marquez è stata uccisa in diretta su TikTok. Le sue ultime parole, strazianti e disperate, hanno lasciato un'impronta profonda nella sua vasta comunità di follower. Martedì pomeriggio, mentre si trovava nel salone di bellezza, un tragico colpo di scena ha interrotto la sua vita e il suo sogno.

L'incredibile tragedia che ha visto protagonista Valeria Marquez, un'influencer di 23 anni, si è consumata in diretta su TikTok e ha lasciato un segno indelebile non solo sulla sua vasta comunità di follower, ma anche su tutto il Messico. Martedì pomeriggio, mentre trasmetteva dal salone di bellezza di Zapopan, Valeria è stata vittima di un attacco violento che le è costato la vita. Durante la diretta, una voce fuori campo ha chiamato "Ehi, Vale?", a cui lei ha risposto "Sì" prima che gli spari interrompessero tragicamente la sua esistenza. Un uomo, sospettato di essere il killer, è stato visto raccogliere il telefono della giovane, ponendo fine alla diretta. Questo drammatico evento ha scatenato un'immediata risposta da parte delle autorità locali. La procuratura di Jalisco ha avviato un'indagine per femminicidio, mentre la Policía de Zapopan ha iniziato a esaminare le telecamere di sorveglianza per raccogliere prove e tracciare i movimenti del sospettato, che al momento è in fuga e non ancora identificato ufficialmente.