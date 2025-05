Infermieri massa di ignoranti bufera sulle parole del dott Palma a Le Iene | Offese ingiustificate

Recenti dichiarazioni del dott. Francesco Paolo Palma durante un servizio a "Le Iene" hanno scatenato una polemica accesa. L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Foggia, rappresentato dal presidente Michele Del Gaudio, esprime "profonda preoccupazione e sconcerto" per le offese rivolte agli infermieri, giudicate ingiustificate e del tutto inaccettabili.

