Infermiera morsa alla mano da uno dei pazienti E’ allarme sicurezza presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina

Un nuovo episodio di violenza ha scosso il Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Questa volta, un'infermiera è stata morsa alla mano da una paziente visibilmente agitata. L'accaduto ha sollevato allarmi sulla sicurezza nel reparto, evidenziando la crescente preoccupazione per la situazione degli operatori sanitari.

Un altro episodio di violenza ha avuto luogo presso il Pronto Soccorso dell' ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La vittima, questa volta, è stata una operatrice sanitaria, che è stata morsa alla mano da una paziente visibilmente agitata. Secondo le informazioni raccolte, la paziente potrebbe essere una tossicodipendente, e l'incidente è avvenuto in un contesto di alta tensione. L'infermiera, che ha subito il morso, è rimasta ferita; resta quindi costante la preoccupazione per la sicurezza del personale sanitario, spesso costretto a lavorare in situazioni ad alto rischio. Un'Escalation di Aggressioni: Una Situazione Inaccettabile. Quello che è accaduto il 10 maggio 2025 è solo l'ultimo di una serie di episodi che stanno caratterizzando l'anno in corso. La deriva è quella di un vero e proprio fenomeno di aggressioni sistematiche contro gli operatori sanitari.