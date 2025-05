Ines | la tempesta che domani travolgerà l’Italia scuole chiuse

Ines, la tempesta che domani travolgerà l'Italia, si avvicina minacciosa. Il cielo grigio e l'aria elettrica preannunciano un assaggio di caos atmosferico. Battezzata dalla Protezione Civile, questa tempesta promette di scatenare la sua furia, in particolare nel Sud Italia, con effetti che inizieranno a farsi sentire già da...

Il cielo si tinge di grigio e l'aria diventa elettrica. Sta per arrivare " Ines " e con lei un assaggio di caos atmosferico. Ma di cosa si tratta esattamente? È una tempesta, battezzata così dalla Protezione Civile, che promette di scuotere il Sud Italia. La sua furia inizierà a farsi sentire già da domani mattina, portando con sé piogge torrenziali, fulmini e venti impetuosi. Lo scenario che ci attende è stato delineato dal Comitato Operativo: allerta arancione per tutta la Sicilia, con il rischio di piogge intense e abbondanti. Nel resto del Sud, tra Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise e Puglia, l'allerta è di colore giallo. Qui le precipitazioni saranno più moderate, ma comunque insidiose.