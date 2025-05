Industria meccanica Quattro posizioni

Per un'importante industria meccanica di Landriano, si cercano 4 operatori di supporto per conduttori impianti (codice offerta Afolmet: 93870). Offriamo un contratto determinato/indeterminato, full time (40 ore settimanali). La risorsa avrà il compito di monitorare l'area assegnata, prevenendo incastri e allarmi per garantire il corretto funzionamento degli impianti.

Operatori supporto conduttori impianti, 4 posti Sede di lavoro: Landriano Codice offerta Afolmet: 93870. Contratto: determinatoindeterminato, full time 40 ore. La risorsa, per industria di costruzione meccanica di impianti, dovrà monitorare l’area assegnata e prevenire incastri eo allarmi dell’impianto. Ral 23mila euro + ticket Per info: Afolmet.it 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Industria meccanica. Quattro posizioni

Le notizie più recenti da fonti esterne

Industria meccanica. Quattro posizioni

Riporta msn.com: Operatori supporto conduttori impianti, 4 posti Sede di lavoro: Landriano Codice offerta Afolmet: 93870. Contratto: determinato/indeterminato, full time 40 ore. La risorsa, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

SIE Italia e Cinecitta` Game Hub supportarno l'industria videoludica in Italia

Videogiochi Console e Accessori Sony Interactive Entertainment Italia è lieta di annunciare la propria partecipazione, nella veste di partner, al programma di accelerazione “ Cinecittà Game Hub ” - promosso da Cinecittà, Regione Lazio e Ministero della Cultura - il quale prevede il supporto, l’avviamento e lo sviluppo di dieci start-up innovative, appartenenti all’industria italiana del videogame.