Industria energia e decarbonizzazione | al via NetZero Milan

Milano, 14 maggio (askanews) - La decarbonizzazione si conferma un elemento chiave per l'innovazione nell'industria e nelle reti energetiche. Con l'avvio di NetZero Milan, l'Europa deve accelerare gli investimenti e le decisioni sostenibili per evitare il rischio di rimanere indietro in un processo di trasformazione cruciale per il futuro.

Milano, 14 mag. (askanews) - La decarbonizzazione costituisce un fattore strategico di innovazione per l'industria e le reti energetiche e l'Europa non può correre il rischio di rimandare investimenti e scelte sostenibili: il pericolo concreto è infatti quello di restare indietro in un processo di transizione ecologica e ambientale destinato a cambiare il mondo. E' in questo scenario che nasce NetZero Milan, il nuovo appuntamento promosso da Fiera Milano interamente dedicato alla decarbonizzazione industriale e del sistema elettrico. "L'inazione climatica abbiamo visto che genera dei costi altissimi a livello globale, parliamo di decine di miliardi di euro - spiega ad askanews Sara Quotti Tubi, Head of Energy & Transportation Exhibitions di Fiera Milano -. Siamo alla prima edizione di un evento che vuole porsi come un momento di incontro e di confronto non solo verso il sistema Italia ma anche almeno a livello europeo. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Industria, energia e decarbonizzazione: al via "NetZero Milan"

