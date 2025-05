Indiana elimina Cleveland Oklahoma sul 3-2 contro Denver

Clamorosa eliminazione per i Cleveland Cavaliers, dominatori della regular season, che cadono in semifinale contro i Pacers. Indiana trionfa 114-105 in gara 5, chiudendo la serie sul 4-1 e mettendo fine all'avventura di Cleveland nella postseason. Ora i Pacers si preparano ad affrontare la prossima sfida.

CLEVELAND (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Cleveland esce di scena. Clamoroso a Est dove i Cavaliers, dominatori della Conference in regular season, perdono anche gara 5 e vengono eliminati in semifinale da Indiana. I Pacers passano 114-105 alla Rocket Arena, chiudono la serie sul 4-1 e attendono ora una fra New York e Boston, con i Knicks avanti 3-1 e gara 5 stasera al TD Garden. "Devo riconoscere i meriti dei miei ragazzi – applaude i suoi coach Carlisle – Avevamo di fronte una delle migliori squadre della lega, avevano avuto la stagione perfetta ma noi ci siamo fatti trovare pronti al momento giusto". Ancora una volta protagonista nelle fila dei Pacers è Tyrese Haliburton con 31 punti, 21 ne sigla Pascal Siakam e per la prima volta dal biennio 2013-14 Indiana raggiunge per due volte le finali di Conference.

