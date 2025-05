Indagine Credem-Almed | timori per terremoti alluvioni e criticità ambientali regionali

Una recente indagine dell'Osservatorio Opinion Leader 4 Future, frutto della collaborazione tra Credem e Almed, ha messo in luce i forti timori degli italiani riguardo a calamità naturali come terremoti, alluvioni e piogge torrenziali. Condotta nel marzo 2023, l'indagine evidenzia le preoccupazioni crescenti per le criticità ambientali a livello regionale.

Una recente indagine condotta da Osservatorio Opinion Leader 4 Future, frutto della collaborazione tra Credem e Almed, rivela come la popolazione italiana provi notevoli timori per le calamità naturali, fra cui spiccano terremoti, alluvioni e piogge torrenziali. Il sondaggio, realizzato nel marzo 2025 con un campione rappresentativo di 500 cittadini maggiorenni, evidenzia come il 56%

