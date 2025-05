Indagine Confcommercio | l' illegalità costa 392 miliardi di euro alle imprese del settore

Secondo un'indagine di Confcommercio, l'illegalità ha gravato sulle imprese del settore commerciale, con un costo di quasi 40 miliardi di euro nel 2024. Questa situazione ha messo a rischio 276mila posti di lavoro regolari, evidenziando l'urgenza di interventi contro l'abusivismo commerciante e altre forme di irregolarità.

Roma, 14 maggio 2025 – Ammonta a poco meno di 40 miliardi di euro il costo dell’illegalità subita nel 2024 dalle imprese del commercio e dei pubblici esercizi. Un’illegalità che ha messo a rischio 276mila posti di lavoro regolari. In dettaglio, l'abusivismo commerciale costa 10,3 miliardi di euro, l'abusivismo nella ristorazione pesa per 7,4 miliardi, la contraffazione per 5,1 miliardi, il taccheggio per 5,4 miliardi. Gli altri costi della criminalità (ferimenti, assicurazioni, spese difensive) ammontano a 7,1 miliardi, mentre i costi per la cyber criminalità a 3,9 miliardi di euro. A stimare l’impatto della criminalità sul settore è una ricerca realizzata da Confcommercio -Format Research in occasione della Giornata della legalità. “I reati sono anche un costo irragionevole per la nostra economia e una zavorra alla sua potenzialità di crescita – avvisa il Presidente della Confederazione, Carlo Sangalli – La consapevolezza è il primo passo per il cambiamento, in tema di legalità e di sicurezza. 🔗Leggi su Quotidiano.net