Incredibile Gualtieri | Roma affonda nel degrado ma lui la racconta come fosse Disneyland

Roma affonda nel degrado, ma il sindaco Roberto Gualtieri la racconta come fosse Disneyland. Con toni quasi surreali, in un'intervista al Messaggero, si attribuisce meriti straordinari, dal Giubileo alla gestione degli eventi legati alla morte di Bergoglio, mentre la realtà della capitale sembra lontana anni luce dalle sue parole, accompagnate da una chitarra che suona melodie di ottimismo.

Roberto Gualtieri se la canta e se la suona, si presume con la chitarra che ogni tanto strimpella anche in pubblico. Il sindaco di Roma ha rilasciato un’intervista lunare al Messaggero dove si arroga i meriti del governo, come la gestione del Giubileo e degli eventi relativi alla morte di Bergoglio e all’elezione di Papa Leone XIV. Passa all’incasso come se fosse stato lui l’artefice. “Ha vinto l’impegno delle persone – sostiene il primo cittadino della Capitale – e un nuovo metodo di collaborazione inter-istituzionale. Lo abbiamo chiamato metodo Giubileo, un metodo che ha creato un clima di fiducia e di collaborazione tra tutti i soggetti interessati, che poi ha reso più semplice lavorare insieme. Coinvolgere le diverse articolazioni dello Stato, dal governo alle grandi aziende pubbliche, penso ad esempio all’Anas, è stato fondamentale. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Incredibile Gualtieri: Roma affonda nel degrado, ma lui la racconta come fosse Disneyland

