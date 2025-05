Incontro tra Papa Francesco e Sinner | il campione presenta i genitori al Pontefice

Il campione di tennis Jannik Sinner ha avuto un emozionante incontro con Papa Francesco, accompagnato dai genitori. Dopo i saluti iniziali, Sinner ha presentato il padre e la madre al Pontefice, il quale ha manifestato curiosità sul loro background linguistico, scoprendo così la loro abilità nel tedesco. Un momento di grande significato per il giovane atleta e la sua famiglia.

All'incontro col Papa Sinner era accompagnato dai genitori. Dopo i saluti iniziali, 'piacere, onorato' ha detto il campione, il numero uno al mondo ha presentato il padre e la madre al Pontefice che ha chiesto se parlassero tedesco e Sinner ha confermato 'Si, noi parliamo tedesco'. Quindi Alberto Binaghi ha donato la tessera della Fit a Leone XIV. Il Pontefice si è poi complimentato per il match di ieri ('Hai vinto', ha detto Prevost, e Sinner ha replicato: 'Ci siamo riusciti') e ha chiesto come stesse andando il torneo a Roma. "Siamo in gioco, all'inizio del torneo era difficile ma con tre partite abbiamo preso", ha detto Sinner. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Incontro tra Papa Francesco e Sinner: il campione presenta i genitori al Pontefice

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incontro tra Papa Francesco e Sinner: il campione presenta i genitori al Pontefice

Secondo quotidiano.net: Papa Francesco incontra Jannik Sinner e i suoi genitori. Il campione parla del torneo di Roma e riceve i complimenti del Pontefice.

Papa, incontro con Sinner. “Vuole gocare?”, “Qui meglio di no”

Segnala askanews.it: Città del Vaticano, 14 mag. (askanews) – Incontro e scambio di battute nel corso dell’incontro stamane in Vaticano tra Jannik Sinner, accompagnato dai genitori e dal suo entourage e Papa Leone XIV. Si ...

Sinner incontra il Papa in Vaticano: risate, racchette e palline

Da corrieredellosport.it: All'insegna dell'amore per il tennis, presso la Santa Sede va in scena l'incontro tra Jannik e Leone XIV (foto Vatican News) ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Papa Leone XIV ironizza su Sinner: Un torneo di tennis? Sì, ma senza di lui

Durante un incontro informale con i media internazionali, Papa Leone XIV ha regalato un momento di leggerezza parlando della sua passione per il tennis.