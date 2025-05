Incontro fra Leone XIV e Jannik Sinner | il tennista porta in dono una racchetta

Nel cuore di Vaticano, il neo eletto Papa Leone XIV ha accolto con entusiasmo il giovane campione Jannik Sinner. In segno di stima, il tennista ha donato al Santo Padre una racchetta, simbolo della sua passione. Questa storica udienza, la prima dopo la sua elezione, segna un incontro tra sport e spiritualità.

Il neoeletto Papa Leone XIV ha accolto il campione Jannik Sinner insieme ai suoi genitori. Eletto Papa da meno di una settimana, Prevost stamani ha tenuto la sua prima udienza del mercoledì. Essendo un grande appassionato di tennis ha voluto ricevere il campione Jannik Sinner. Il numero 1 del tennis è stato accolto dal Pontefice insieme ai suoi genitori e al Presidente della Federtennis Angelo Binaghi. 🔗Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Incontro fra Leone XIV e Jannik Sinner: il tennista porta in dono una racchetta.

