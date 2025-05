Incontro del comitato Sp 64 in Provincia | No al ponte a Roccamorice sì alla valorizzazione dell' arteria esistente

Si è svolto mercoledì 14 maggio l'incontro del comitato SP 64, presieduto da Francesco Palumbo, che ha ribadito il proprio forte "no" al ponte Celestino V, un'opera progettata per collegare Lettomanoppello a Roccamorice. Il comitato sostiene invece la valorizzazione dell'arteria esistente, criticando l'investimento di 7 milioni di euro da parte della Provincia di Pescara.

Il comitato Sp 64, presieduto da Francesco Palumbo, ribadisce la propria contrarietà al ponte Celestino V, che dovrebbe collegare Lettomanoppello a Roccamorice. Un progetto voluto dalla Provincia di Pescara e per cui sono stati stanziati 7 milioni di euro. Nella mattina di mercoledì 14 maggio si. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Incontro del comitato Sp 64 in Provincia: "No al ponte a Roccamorice, sì alla valorizzazione dell'arteria esistente"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Comitato SP 64 incontra la Provincia sulla messa in sicurezza della strada

Si legge su rete8.it: Solo una anteprima quella di oggi del comitato SP64 tra Lettomanoppello e Roccamorice: ha incontrato il dirigente della Provincia per la messa in sicurezza e per le frane ma una assemblea pubblica è p ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanità : troppi segnali di cattiva organizzazione in provincia di Salerno

Troppi i segnali di cattiva organizzazione della sanità in provincia di Salerno. Il consigliere regionale della Lega Attilio Pierro mette tutto nero su bianco in un’interrogazione fiume “ Chiarimenti urgenti sulla situazione sanitaria in provincia di Salerno ” rivolta al presidente De Luca.